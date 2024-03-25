Внаслідок ракетного удару по Києву є постраждалі. Фото: МВС

Окупанти вранці масово атакували Київ 25 березня. В результаті ударів станом на 11:30 відомо про 4 постраждалих. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.



«Четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували», — написав він.





У Київській міській державній адміністрації зазначено, що у Солом'янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.



Крім того, у Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.



Оновлено (11:42) Кличко повідомив, що в Печерському районі пʼятеро постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох — госпіталізували.



Речник ДСНС у Києві в ефірі телемарафону розповів, що відбулося влучання в триповерхову будівлю спортзалу.



Раніше ми писали, що вранці 25 березня у Києві спрацювала система ППО , попередньо Росія атакувала столицю України балістичними ракетами, повідомляється про падіння уламків у Печерському районі.