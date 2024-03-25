22 березня вранці до 45-річної мешканки окупованого селища Любимівка на Херсонщині увірвалися двоє невідомих у військовій формі. Коли її 21-річна дочка почула гавкіт собак і пішла відчиняти двері, чоловіки розпорошили їй у вічі газ із балончика, а потім заклеїли їй рота скотчем і зв'язали. Після цього вони пов'язали саму Марію та її сина, який також був удома. Про це інцидент пише видання ASTRA.

За даними ЗМІ, невідомі вкрали 400 тисяч рублів та 7000 доларів США. Перед відходом вони пригрозили, що прийдуть ще раз, якщо господарі будинку звернуться до поліції, а також зажадали 1 млн рублів, або обіцяли підкласти синові господині патрони. Після цього вони пішли.

Порушено кримінальну справу за статтею про розбій.