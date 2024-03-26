У Бєлгороді вночі були вибухи, є руйнування та постраждалі

Вночі Бєлгород та Бєлгородська область опинилися під обстрілом з повітря. Внаслідок атак зафіксовано руйнування інфраструктури, постраждали місцеві жителі. Про це повідомили губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та місцеві Тelegram-канали.

Губернатор Бєлгородської області повідомив, що на підльоті до міста сили ППО збили 13 повітряних цілей.

За його словами, у селищі Дубове постраждали двоє людей. У одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої області та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. У іншого постраждалого — закрита черепно-мозкова травма.

Бригадами швидкої потерпілих доправили до міської лікарні №2 міста Бєлгород. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

«У селищі Дубове різні пошкодження зафіксовано у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській споруді: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани», — повідомив Гладков.

Нагадаємо, 24 березня Білгородська область РФ потрапила під обстріл . Внаслідок чого двоє чоловіків отримали поранення, також є пошкодження.