Окупанти вдарили ракетами по Новогродівці: є жертви

Росіяни атакували Новогродівку. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ сьогодні вночі, 26 березня, обстріляли Новогродівку Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще одна — поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Росіяни вдарили містом двома ракетами близько 3:40 — вбили 23-річну дівчину. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації», — написав він.



За уточненою інформацією, через удари РФ зруйновано адмінбудівлю та ангар. Також пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки та 2 нежитлові приміщення.



Раніше ми писали, що війська в ніч проти 26 березня вдарили по Селидовому.