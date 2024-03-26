Оккупанты ударили ракетами по Новогродовке: есть жертвы

Россияне атаковали Новогродовке. Фото: Вадим филашкин

Оккупационные войска РФ сегодня ночью, 26 марта, обстреляли Новогродовку Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще один — ранен. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Россияне ударили по городу двумя ракетами около 3:40 – убили 23-летнюю девушку. Еще одна женщина получила легкие ранения и не нуждается в госпитализации», — написал он.



По уточненной информации, из-за ударов РФ разрушены админздание и ангар. Также вовреждено общежитие, 2 частных дома и 2 нежилых помещения.



Ранее мы писали, что войска в ночь на 26 марта ударили по Селидову.