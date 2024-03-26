Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла, пошкоджено Палац спорту та 300 квартир

Через удар по Одесі постраждали вже 10 людей. Фото: Олег Кіпер

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу в Одесі постраждали 10 людей. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, семеро людей, серед яких три жінки, перебувають у медичних закладах.





Кіпер зазначив, що також пошкоджено близько 300 квартир.



«Кілька будівель зруйновано. Значних пошкоджень також отримав Палац спорту», — резюмував голова регіону.



Раніше ми писали, що російські військові 25 березня обстріляли Одесу. Тоді було відомо про трьох постраждалих.