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Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла, пошкоджено Палац спорту та 300 квартир

26 березня 2024, 14:43

Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла, пошкоджено Палац спорту та 300 квартир

Через удар по Одесі постраждали вже 10 людей. Фото: Олег Кіпер Через удар по Одесі постраждали вже 10 людей. Фото: Олег Кіпер

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу в Одесі постраждали 10 людей. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, семеро людей, серед яких три жінки, перебувають у медичних закладах.



Кіпер зазначив, що також пошкоджено близько 300 квартир.

«Кілька будівель зруйновано. Значних пошкоджень також отримав Палац спорту», — резюмував голова регіону.

Раніше ми писали, що російські військові 25 березня обстріляли Одесу. Тоді було відомо про трьох постраждалих.

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