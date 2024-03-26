Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло, поврежден Дворец спорта и 300 квартир

Из-за удара по Одессе пострадали уже 10 человек. Фото: Олег Кипер

В результате вчерашнего ракетного обстрела по Одессе пострадали 10 человек. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



По его словам, семь человек, среди которых три женщины, находятся в медицинских учреждениях.





Кипер отметил, что также повреждено около 300 квартир.



«Несколько построек разрушено. Значительные повреждения также получил Дворец спорта», — резюмировал глава региона.



Ранее мы писали, что российские военные 25 марта обстреляли Одессу. Тогда было известно о трех пострадавших.