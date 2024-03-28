Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: є постраждалі та руйнування

Вночі 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжю. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста.
За словами секретаря, російські війська пошкодили 40 будинків.
«Внаслідок атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. Наразі відомо, що 5 будинків напівзруйновано та ще понад 40 пошкоджено», — сказав Куртев.
Постраждали двоє людей. Їм медики надали допомогу.
«Дві особи отримали легкі пошкодження, їм надано первинну медичну допомогу», — сказав секретар Запорізької міської ради.
Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 22 березня було поранено 10 людей, ще 3 вважалися безвісти зниклими.