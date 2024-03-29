У Бєлгороді безпілотник влетів у багатоповерховий будинок, загинув чоловік

Дрон влетів у багатоповерхівку у Бєлгороді, загинув чоловік. Фото: В'ячеслав Гладков/Телеграм

У Бєлгороді БПЛА літакового типу сьогодні вдень урізався у багатоповерховий будинок. Внаслідок цього загинув чоловік, ще двоє постраждали. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

«Безпілотник врізався у багатоквартирний будинок. Внаслідок вибуху, на превеликий жаль, загинув чоловік. Постраждали двоє людей», — написав Гладков.

Зазначається, що дружина загиблого чоловіка отримала закриту черепно-мозкову травму, рвані рани обличчя та поверхневий опік стегна. Бригадою швидкої жінки доставлено до обласної клінічної лікарні. Ще один мешканець самостійно звернувся до міської лікарні – у чоловіка осколкове поранення поперекової області.

За попередніми даними, пошкоджено вікна та балконне село у п'яти квартирах. Також постраждав легковий автомобіль, припаркований поряд із будинком, повідомив губернатор Бєлгородської області.

Нагадаємо, 28 березня в російській Бєлгородській області вкотре працювали сили протиповітряної оборони. Відомо, що нібито було збито два БПЛА.