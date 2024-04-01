Авіація РФ скинула на Бєлгородську область дві авіабомби

У Бєлгородській області вкотре зафіксовано випадок скидання бомб російською авіацією. Йдеться про дві 500-кілограмові авіаційні бомби з фугасною боєголовкою. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.



Повідомляється, що 31 березня в районі хутора Ніна було виявлено ФАБ-500. Крім того, в районі села Крюкове знайшли воронку, в якій, попередньо, також знаходиться ФАБ-500.



За уточненими даними, відомо про 16 таких випадків за два тижні.



Раніше ми писали, що на території Саратовської області Російської Федерації було виявлено уламки крилатої ракети X-101.