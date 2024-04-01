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Авіація РФ скинула на Бєлгородську область дві авіабомби

01 квітня 2024, 15:25

Авіація РФ скинула на Бєлгородську область дві авіабомби

У Бєлгородській області вкотре зафіксовано випадок скидання бомб російською авіацією. Йдеться про дві 500-кілограмові авіаційні бомби з фугасною боєголовкою. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Повідомляється, що 31 березня в районі хутора Ніна було виявлено ФАБ-500. Крім того, в районі села Крюкове знайшли воронку, в якій, попередньо, також знаходиться ФАБ-500.

За уточненими даними, відомо про 16 таких випадків за два тижні.

Раніше ми писали, що на території Саратовської області Російської Федерації було виявлено уламки крилатої ракети X-101.

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