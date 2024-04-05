Війська РФ відкинуті біля Невельського, важка ситуація поблизу Часового Яру — DeepState

На Авдіївському напрямі російських військових відкинуто біля Невельського. Про це повідомляє український аналітичний проект DeepState.



При цьому наголошується, що сили РФ просунулися у Бердичах та проводять штурмові дії у бік Семенівки та Уманського.



Також росіяни просунулися біля Новомихайлівки.



На Бахмутському напрямку росіяни просунулися біля Часового Яру. DeepState пише про важку ситуацію на схід від міста, тому що російські військові зайшли в крайні будинки. Також були штурми багатоповерхівок, але там росіянам не вдалося закріпитися.



Дещо стабілізувалася ситуація в Іванівському, військам РФ завдано суттєвого ураження під час численних штурмів. «Силам Оборони важко стримувати натиск супротивника, який має таку перевагу в живій силі», — зазначає DeepState.



Також повідомляється, що війська РФ просунулися біля Старомайорського на півдні Донецької області.



Раніше ми писали, що російські війська просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку.