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Російські окупанти вийшли на східну околицю Часового Яру, — ISW

05 квітня 2024, 08:01

Російські окупанти вийшли на східну околицю Часового Яру, — ISW

Російські війська просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 4 квітня російські війська здійснили дуже посилений механізований штурм у напрямку Часового Яру (на захід від Бахмута) і просунулися до східної околиці населеного пункту.

На відео з геолокацією, опублікованих 4 квітня, видно, як російські війська здійснюють посилену механізовану атаку на Часів Яр. Російська механізована колона просувалася ділянкою автодороги Т-0506 (Хромово — Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (найсхідніша частина Часового Яру), перш ніж українські війська не дозволили російським військам просунутися далі в Часів Яр.

Російські сили нині нарощують темп та масштаб своїх механізованих наступів по всій східній Україні та, можливо, посилюють загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.

Як зазначають у ISW, наразі російські військові віддають пріоритет наступальним операціям на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Російські війська нещодавно просунулися в інших місцях на північний схід і захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі.

На відео з геолокацією видно, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Веселого (на північний схід від Бахмута). Також російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Берестового (на північний схід від Бахмута), захопили значну частину південного Івановського (на захід від Бахмута).

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