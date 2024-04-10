Армія РФ вбила трьох людей на Харківщині: серед них дівчина-підліток

Росіяни атакували Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 10 квітня, окупаційні війська вдарили по селу Липці Харківської області. Відомо про загибель трьох людей, щонайменше двоє – постраждали. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років», — написав він.





За словами голови регіону, 16-річна дівчина та 34-річна працівниця аптеки дістали поранення. Вони перебувають у лікарні.



Розбір завалів продовжується.



Раніше ми писали, що окупанти 7 квітня весь день завдавали ударів по Харкову. Внаслідок атак четверо людей зазнали поранень.