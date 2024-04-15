За добу окупанти на Донеччині вбили одного цивільного, ще двох — травмували

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 14 квітня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є загиблий та постраждалі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 14 квітня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Очеретиному», — написав він.



За словами Філашкіна, ще двоє людей в області за добу дістали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1916 осіб, поранені – 4803. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр на Донеччині до 9 травня, а лише зайдуть у його східний район. Брак артилерії та засобів ППО у ЗСУ може дозволити загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.