Війська РФ можуть захопити Часів Яр швидше, ніж Бахмут чи Авдіївку — ISW

Російські війська можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр на Донеччині до 9 травня, але тільки зайдуть у його східний район. Проте брак артилерії та засобів ППО у ЗСУ дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали заяву головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського про намір військового командування РФ захопити місто Часів Яр у Донецькій області до російського свята Дня Перемоги 9 травня.

Аналітики ISW зазначають, що мета російського військового командування захопити Часів Яр лише за три з половиною тижні вказує на те, що воно, ймовірно, оцінює, що російські війська зможуть захопити місто швидшими темпами наступальних операцій, ніж зусилля із захоплення Бахмута у травні 2023 року. або Авдіївки у лютому 2024 року.

У звіті припускають, що російське військове командування вважає, що дефіцит боєприпасів в Україні дозволить російським військам захопити Годин Яр за кілька тижнів, незважаючи на оцінку ISW, що російські війська поки що досягли лише крайньої східної частини мікрорайону «Канал» на сході міста.

У той же час, зазначають у ISW, російське командування регулярно висуває нереалістичні цілі для просування, і російський військовий блогер висловив сподівання, що російські війська зможуть просто увійти до Нового мікрорайону на південному сході Часів Яру до 9 травня.

У звіті припускають, що російські військові мають намір скористатися значним браком української артилерії та засобів ППО, які мають вирішальне значення для української оборони, і які не обмежували оборону Бахмута чи Авдіївки такою мірою, якою вони обмежують зараз.

«Російське військове командування продовжуватиме наступальні дії на Часів Яр до їхньої кульмінації. Але росіяни можуть просуватися швидше, ніж у попередніх операціях з огляду на нинішню нестачу артилерії та засобів ППО в Україні», — йдеться у звіті ISW.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіянам поставили завдання захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Захоплення міста створить умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.