Прикордонники на Сумщині відбили напад російської ДРГ

На територію Сумської області цієї ночі, 15 квітня, намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ). Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що диверсантів викрили охоронці кордону та відкрили вогонь на ураження. Своєю чергою, окупанти намагалися вести стрілецький бій, проте незабаром відступили.



Раніше ми писали, що на початку березня російська ДРГ намагалася зайти до Сумської області.



Зазначимо, Київська міська військова адміністрація попередила про загрозу проникнення на територію столиці російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) та залучення агентів російських спецслужб. Рада Оборони столиці провела термінове засідання, на якому було вирішено посилити роботу силових та військових структур.