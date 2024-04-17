Ракетний удар по Чернігову: Вже відомо про 14 загиблих та 61 потерпілого

Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару у Чернігові. Фото: ДСНС України

Оновлено. Станом на 13:05 у Чернігові внаслідок російської ракетної атаки загинули 14 людей, ще 61 постраждала, повідомляє ДСНС.

Зазначається, що серед постраждалих дві дитини. Врятовано з-під завалів 3 людей.



На цей час відомо вже про 11 загиблих та 22 поранених у Чернігові через ракетну атаку Росії. Є заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Про це повідомили у МВС України.

«Під завалами ще люди. Продовжується пошуково-рятувальна операція», — зазначив глава МВС Ігор Клименко.

Він також додав, що серед загиблих внаслідок російського обстрілу — 25-річна лейтенант поліції, яка була вдома на лікарняному.

Нагадаємо, вранці у середу, 17 квітня, росіяни вдарили трьома ракетами по центру Чернігова.