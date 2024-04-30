Озброєння з нового пакета допомоги США вже доставляється в Україну

Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги, про який раніше Сполучені Штати Америки оголосили у межах відновленої програми військової підтримки. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

«Допомога Україні надходить. Країна наразі отримує цю безпекову підтримку», — сказала Жан-П'єр.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати таємно, ще до схвалення Конгресом допомоги, у березні надіслали Україні далекобійні ракети ATACMS, а вже у квітні ЗСУ їх застосували по російських цілях.

Нагадаємо, США готуються оголосити про надання найбільшого в історії пакета військової допомоги Україні за програмою USAI. Загальна сума становитиме 6 мільярдів доларів.