В окупованому Криму пролунали вибухи

У ніч проти вівторка, 30 квітня, у тимчасово окупованому Сімферополі чули вибухи, – повідомив Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів.

Також зазначається, що Кримський міст перекрили. Telegram-канал «Кримський міст» підтверджує цю інформацію.

«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито», — повідомив канал.

Однак о 2:10 з'явилося повідомлення про відновлення руху.

Крім того, в соцмережах повідомляють про вибухи в інших населених пунктах Криму, зокрема у Гвардійському та Джанкої. Зазначається, що загалом пролунало понад 10 вибухів.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Попередньо, працювала ППО.



Зазначається, що перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних вибухів.



Російський Z-канал «Право знати» пише, що сьогодні вночі ЗСУ завдали комбінованого удару по Криму. «Спочатку нальотами БПЛА, через невеликий проміжок ракетами, попередньо ATACMS. ППО сьогодні працювало: в Євпаторії, Гвардійське, Джанкой, Сімферополь та Красноперекопський район»,— говориться в повідомленні.



Стверджується, що збито щонайменше десять повітряних цілей. Чи були влучання та які їх наслідки, російський телеграм-канал не уточнює.



Нагадаємо, у Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Джанкої почалася пожежа після вибухів у районі військового аеродрому в ніч проти 17 квітня.