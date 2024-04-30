У мережі з'явилося відео удару Росії по Одесі балістичною ракетою «Іскандер» з касетним боєзарядом

Атака РФ по Одесі: момент удару балістичної ракети. Фото: кадр із відео

Правоохоронці опублікували момент вчорашнього удару Росії по Одесі балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом. Запис оприлюднив Офіс генерального прокурора.



Наголошується, що це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. У радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети.

Атака РФ по Одесі: момент удару балістичної ракети. Фото: кадр із відео

Атака РФ по Одесі: момент удару балістичної ракети. Фото: кадр із відео

Вчора ввечері місцеві Telegram-канали писали про збиття російської ракети в небі над Одесою, після чого уламки впали на прибережну зону, де відпочивали люди.

Кадри з атакою на Одесу російських окупантів Фото: Думська, ХОдеса

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до п'яти. На жаль, сьогодні у лікарні помер 63-річний чоловік.



«Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалене офіцерами з РФ свідомо, щоб убити якнайбільше мирних українців», — наголошується в повідомленні. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, понад 30 постраждали.

Результат атаки Одесою ракетою з касетним боєзарядом. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, російські окупанти, 29 квітня, використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Вона призначена ліквідації живої сили.



Серед постраждалих від російської атаки на Одесу був колишній нардеп від Партії регіонів Сергій Ківалов. Його резиденція на березі Чорного моря частково згоріла.