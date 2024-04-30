Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Правила перебування українців у Польщі хочуть змінити

30 квітня 2024, 09:57

Правила перебування українців у Польщі хочуть змінити

Польський уряд планує у новій редакції закону про допомогу громадянам України врегулювати питання щодо формальностей, пов'язаних із перебуванням чоловіків призовного віку. Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський, повідомляє yavp.pl.

Тимчасовий захист для українських громадян у Польщі діє до 30 червня 2024 року. З 1 липня правила знаходження українців хочуть змінити. Нову редакцію закону уряд готується надати на засіданні у вівторок, 30 квітня.

Журналісти під час виступу чиновника в ефірі на польському телебаченні запитали його щодо ситуації з обмеженням послуг в українських консульствах для чоловіків призовного віку, бо для багатьох це може означати проблеми з документами.

«За кілька днів ми представимо нову редакцію цього закону, де буде врегульовано всі ці питання», — запевнив Кервінський.

Рішення щодо поточної ситуації розробляє заступник міністра Мацей Дущик.

У той же час міністр заявив, що Польща не розкриває дані про біженців, які перебувають у Польщі, у тому числі не передає їх Україні. За його словами, ті, хто не має паспортів, отримуватимуть тимчасовий захист.

Раніше повідомлялося, що влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вона допомагала своїй країні у війні проти Росії.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна Польща законопроєкт

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:29
В окупованому Криму пролунали вибухи
23:12
Головне за день: Атака по Одесі. На Донбасі затримали голову нижегородської Думи
19:18
Росія атакувала Одесу: 4 загиблих і понад 30 постраждалих, горить «палац Ківалова»
17:44
«Мирні переговори» за сценарієм Кремля: які фейки та маніпуляції ►
13:59
98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного
11:22
Новомихайлівка на Донеччині захоплена російськими військами — DeepState
22:30
Головне за день: Росіянин убив двох українських військових у Німеччині. Складна ситуація на передовій
21:05
Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ►
15:40
Під час обстрілу Донецької області загинула жінка
23:21
Головне за день: Війська Росії захопили село на Авдіївському напрямку. Евакуація з Часового Яру
22:45
Російські військові захопили село Бердичі під Адвіївкою
16:15
У Донецьку унаслідок обстрілу поранені двоє пенсіонерок
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
22:53
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
22:27
Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула
19:44
В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ
18:40
«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
усі новини
09:59
Окупанти атакували Донеччину за допомогою артилерії та авіабомби: наслідки обстрілів за добу
09:57
Правила перебування українців у Польщі хочуть змінити
09:46
ССО приземлили в Чернігівській області російський безпілотник «Тахіон»
09:41
Окупанти на Донеччині просунулися західніше Очеретиного і в сусідньому селищі Керамік — DeepState
08:50
Росіяни за добу втратили понад 1200 військових та 22 танки
08:40
Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок атак РФ за добу в Донецькій області
08:29
В окупованому Криму пролунали вибухи
08:01
Озброєння з нового пакета допомоги США вже доставляється в Україну
23:12
Головне за день: Атака по Одесі. На Донбасі затримали голову нижегородської Думи
22:38
Росіяни вдарили по Одесі ракетою зі шрапнеллю: її застосовують для знищення живої сили
22:09
Німеччина передала Україні боєприпаси до IRIS-T та 10 БМП Marder
20:55
Росіяни завдали ударів по Харкову та Харківському району: є поранені
19:18
Росія атакувала Одесу: 4 загиблих і понад 30 постраждалих, горить «палац Ківалова»
18:48
У Донецьку ФСБ РФ затримала голову нижегородської Думи Олега Лавричева, який доставляв вантажі для військових РФ — ЗМІ
18:25
Скандал з шелтером на Закарпатті вирішено: відомо, де облаштувалися жителі Покровського району
18:21
З кінця березня війська РФ вдарили по 20 енергооб'єктах України — ООН
17:44
«Мирні переговори» за сценарієм Кремля: які фейки та маніпуляції ►
17:44
Місце України – в НАТО, але рішення навряд чи буде на саміті у липні – Столтенберг
17:15
Вбивця українських військових у Німеччині був п'яний — ЗМІ
16:44
В армії РФ зростає рівень дезертирства: понад 18 000 військових самовільно залишили службу — ГУР
усі новини
ВІДЕО
Наслідки ракетної атаки в Одесі Фото: Сили оборони Півдня Росія атакувала Одесу: 4 загиблих і понад 30 постраждалих, горить «палац Ківалова»
29 квітня, 19:18
«Мирні переговори» за сценарієм Кремля: які фейки та маніпуляції ► «Мирні переговори» за сценарієм Кремля: які фейки та маніпуляції ►
29 квітня, 17:44
Снайпери ССО знищили військових РФ у Донецькій області. Фото: кадр із відео Снайпери ССО знищили чотирьох військовослужбовців РФ на Донеччині
29 квітня, 08:40
Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ► Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ►
28 квітня, 21:05
Окупанти збили свій безпілотник і розповіли про це пропагандистці Ользі Скабеєвій. Фото: соцмережі Російські військові збили свій безпілотник і похвалилися цим на ТБ
28 квітня, 14:50
Прикордонники знищили БПЛА росіян. Фото: ДПСУ Прикордонники на Донеччині збили коригувальний БПЛА «Орлан-10»
28 квітня, 11:36

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір