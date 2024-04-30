Правила перебування українців у Польщі хочуть змінити

Польський уряд планує у новій редакції закону про допомогу громадянам України врегулювати питання щодо формальностей, пов'язаних із перебуванням чоловіків призовного віку. Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський, повідомляє yavp.pl.

Тимчасовий захист для українських громадян у Польщі діє до 30 червня 2024 року. З 1 липня правила знаходження українців хочуть змінити. Нову редакцію закону уряд готується надати на засіданні у вівторок, 30 квітня.

Журналісти під час виступу чиновника в ефірі на польському телебаченні запитали його щодо ситуації з обмеженням послуг в українських консульствах для чоловіків призовного віку, бо для багатьох це може означати проблеми з документами.

«За кілька днів ми представимо нову редакцію цього закону, де буде врегульовано всі ці питання», — запевнив Кервінський.

Рішення щодо поточної ситуації розробляє заступник міністра Мацей Дущик.

У той же час міністр заявив, що Польща не розкриває дані про біженців, які перебувають у Польщі, у тому числі не передає їх Україні. За його словами, ті, хто не має паспортів, отримуватимуть тимчасовий захист.

Раніше повідомлялося, що влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вона допомагала своїй країні у війні проти Росії.