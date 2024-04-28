Головне за день: Росіянин убив двох українських військових у Німеччині. Складна ситуація на передовій

Суспільство



У німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзеї на території торговельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох українців 1987 та 2001 років народження. За підозрою у скоєнні подвійного вбивства, поліція затримала 57-річного громадянина РФ. За даними міністерства закордонних справ України, вбиті були військовослужбовцями, які там проходили медичну реабілітацію.



Бойові дії



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на передовій доволі складна. Російські окупанти зосередили свої сили на кількох напрямках, створюючи значну перевагу в силах та засобах.



Окупаційні війська РФ просунулися в Кислівці Донецької області, – повідомили у прес-службі українського проєкту DeepState. Тривають бої у Красногорівці та Новокалиновому, росіяни контролюють близько 80% селища Очеретине.



Росіяни активізували штурми та обстріли на Луганщині, –повідомив голова ОВА Артем Лисогор. Бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі. Росіяни завдали авіаційних ударів по Білогорівці та Срібянському лісі.



В окупованому Донецьку загинула жінка внаслідок обстрілу. Крім того, під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника у селищі Олександрівка пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Фельдшер дістала поранення.

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