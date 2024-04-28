Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Росіянин убив двох українських військових у Німеччині. Складна ситуація на передовій

28 квітня 2024, 22:30

Головне за день: Росіянин убив двох українських військових у Німеччині. Складна ситуація на передовій

Суспільство

 У німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзеї на території торговельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох українців 1987 та 2001 років народження. За підозрою у скоєнні подвійного вбивства, поліція затримала 57-річного громадянина РФ. За даними міністерства закордонних справ України, вбиті були військовослужбовцями, які там проходили медичну реабілітацію.

Бойові дії

 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на передовій доволі складна. Російські окупанти зосередили свої сили на кількох напрямках, створюючи значну перевагу в силах та засобах.

Окупаційні війська РФ просунулися в Кислівці Донецької області, – повідомили у прес-службі українського проєкту DeepState. Тривають бої у Красногорівці та Новокалиновому, росіяни контролюють близько 80% селища Очеретине.

Росіяни активізували штурми та обстріли на Луганщині, –повідомив голова ОВА Артем Лисогор. Бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі. Росіяни завдали авіаційних ударів по Білогорівці та Срібянському лісі.

В окупованому Донецьку загинула жінка внаслідок обстрілу. Крім того, під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника у селищі Олександрівка пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Фельдшер дістала поранення.

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:30
Головне за день: Росіянин убив двох українських військових у Німеччині. Складна ситуація на передовій
21:05
Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ►
15:40
Під час обстрілу Донецької області загинула жінка
23:21
Головне за день: Війська Росії захопили село на Авдіївському напрямку. Евакуація з Часового Яру
22:45
Російські військові захопили село Бердичі під Адвіївкою
16:15
У Донецьку унаслідок обстрілу поранені двоє пенсіонерок
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
22:53
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
22:27
Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула
19:44
В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ
18:40
«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
усі новини
22:30
Головне за день: Росіянин убив двох українських військових у Німеччині. Складна ситуація на передовій
21:46
Вбиті в Німеччині двоє українців були військовослужбовцями — МЗС
21:05
Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ►
17:17
Російські окупанти зосередили основні зусилля на кількох напрямках, ситуація на фронті загострилася — Сирський
16:15
Третя штурмова бригада знищила РЕБ «Гроза» армії РФ
15:40
Під час обстрілу Донецької області загинула жінка
15:08
РФ майже 180 разів атакувала українські ТЕС з початку повномасштабної війни
14:50
Російські військові збили свій безпілотник і похвалилися цим на ТБ
14:22
Зенітники знищили розвідувальний дрон російських окупантів Supercam
13:55
Громадянин РФ жорстоко вбив двох українців у Німеччині
13:30
У Калузькій області РФ дрони впали біля нафтобази
12:10
У Міноборони РФ поскаржилися на масовану атаку дронів: сили ППО збили 17 цілей
11:36
Прикордонники на Донеччині збили коригувальний БПЛА «Орлан-10»
10:55
За добу окупанти 5 разів обстріляли населені пункти Донецької області
09:59
Після захоплення села Бердичі армія РФ просунулась у Кислівці — DeepState
09:32
Росіяни активізували штурми та обстріли на Луганщині — Лисогор
08:44
Сили ППО збили чотири дрони-камікадзе та один БПЛА невстановленого типу
08:24
На Донеччині окупанти за добу поранили 2 жителів — Філашкін
23:21
Головне за день: Війська Росії захопили село на Авдіївському напрямку. Евакуація з Часового Яру
22:45
Російські військові захопили село Бердичі під Адвіївкою
усі новини
ВІДЕО
Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ► Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ►
28 квітня, 21:05
Окупанти збили свій безпілотник і розповіли про це пропагандистці Ользі Скабеєвій. Фото: соцмережі Російські військові збили свій безпілотник і похвалилися цим на ТБ
28 квітня, 14:50
Прикордонники знищили БПЛА росіян. Фото: ДПСУ Прикордонники на Донеччині збили коригувальний БПЛА «Орлан-10»
28 квітня, 11:36
Російська дезінформація: фейкові військові та справжні цілі окупантів у Донецькій області ► Російська дезінформація: фейкові військові та справжні цілі окупантів у Донецькій області ►
27 квітня, 16:49
Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ► Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ►
27 квітня, 13:15
«Україна бомбила Донбас, Київ сам розпочав велику війну»: чому ці наративи РФ — брехня ► «Україна бомбила Донбас, Київ сам розпочав велику війну»: чому ці наративи РФ — брехня ►
27 квітня, 12:26
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір