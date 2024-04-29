98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного

Селище на Донеччині, яке постійно перебуває під атаками армії РФ, залишила 98-річна жінка. Вона пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Лідія Степанівна під обстрілами пройшла увесь фронт, подолала близько 10 км, двічі падала – але будь-що прагнула дістатися до вільної української території. Трималася на двох ціпках і "на характері"», — йдеться у повідомленні.



Жінка йшла увесь день, без їжі та води, кілька разів навіть падала без сил і засинала. Згодом її побачили військові та передали поліцейському екіпажу «Білі янголи». Пані Лідію відвезли до шелтера для евакуйованих. Правоохоронці вже зв'язалися з родичами, зокрема, син, невістка та онука також вийшли з села і наразі перебувають у Костянтинівці.



Лідії Степанівні надали всю необхідну допомогу, зараз вона у відносній безпеці.



«Я ту війну пережила, і цю війну переживаю. Зосталася ні з чим», — зазначила Лідія Степанівна.







Раніше ми писали, що на Донеччині 88-річний пенсіонер залишив частково окуповане селище Очеретине, щоб не отримувати громадянство РФ.