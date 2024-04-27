Головне за день: Війська Росії захопили село на Авдіївському напрямку. Евакуація з Часового Яру

Суспільство



Виїзд з Часрвого Яру Донецької області відкритий і місцеві жителі ще мають можливість евакуюватися. Глава Часовоярської ВА Сергій Чаус закликає не вірити російській пропаганді, яка стверджує, що місто вже неможливо залишити через блокування українськими військами. Навколо міста продовжуються активні бойові дії.



До села Желане Очеретинської громади Донецької області залишаються близько 100 мешканців, які виживають за рахунок гуманітарної допомоги.



Бойові дії



Війська Росії захопили село Бердичі на Авдіївському напрямку на Донеччині, повідомляє український аналітичний проект DeepState. Раніше в мережі з'явилося відео про те, як російські військові встановили свій прапор на західних околицях села. DeepState зазначає, що бої на захід від Бердичів продовжуються.



Внаслідок обстрілу Куйбишевського району в окупованому Донецьку поранено двох жінок. Як заявили в окупаційній адміністрації «ДНР», постраждали дві пенсіонерки. Також пошкоджено 4 приватні житлові будинки на проспекті Колгоспному та вулиці Сигнальній – осколками посічені покрівлі, фасади, вибито скління вікон.



Краснодарський край РФ у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Внаслідок атаки БПЛА почалася пожежа на кількох об'єктах. Серед них нафтопереробні заводи і, як стверджує місцеві жителі, військовий аеродром. За даними МНС РФ, на Слов'янському нафтозаводі пошкоджено сепаративну установку.

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