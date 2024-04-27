У Донецьку унаслідок обстрілу поранені двоє пенсіонерок

Внаслідок обстрілу Куйбишевського району в окупованому Донецьку поранено двох жінок. Як заявили в окупаційній адміністрації «ДНР», вдень 27 квітня постраждали дві пенсіонерки.



Також пошкоджено 4 приватні житлові будинки на проспекті Колгоспному та вулиці Сигнальній — осколками посічені покрівлі, фасади, вибито скління вікон.



Один із будинків після обстрілу спалахнув. За попередньою інформацією, у ньому ніхто не проживав.

26 квітня на окупованій території Донецької області двоє поранених, одна людина загинула внаслідок обстрілів та спрацьовування мін.