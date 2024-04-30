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ССО приземлили в Чернігівській області російський безпілотник «Тахіон»

30 квітня 2024, 09:46

ССО приземлили в Чернігівській області російський безпілотник «Тахіон»

ССО перехопили російський безпілотник «Тахіон» у Чернігівській області ССО перехопили російський безпілотник «Тахіон» у Чернігівській області

Сили спеціальних операцій приземлили на Чернігівщині розвідувальний БПЛА військ РФ «Тахіон», повідомило командування ССО.

«Воїни підрозділу ССО України разом із Силами оборони збили безпілотник "Тахіон", який проводив розвідку місцевості в районі російсько-українського кордону. Там його виявили оператори Сил спеціальних операцій», - підтвердили у ССО.

За допомогою засобів радіоелектронної боротьби російський БПЛА у справному стані приземлився на підконтрольній Україні території.

Військові зазначили, що БПЛА «Тахіон» застосовується для розвідки та коригування вогню як вдень, так і вночі. А також може працювати як ретранслятор зв'язку.

Раніше українські зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували розвідувальний дрон Supercam російських окупантів.

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