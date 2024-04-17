У Міноборони РФ повідомили про атаку дронів

Сьогодні, 17 квітня, в Російській Федерації знову було чути вибухи, зокрема, в Республіках Мордовія та Татарстан. Над двома регіонами нібито збили два безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Близько 08:00 та 11:20 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що засобами ППО один безпілотний літальний апарат було знищено над територією Республіки Мордовія, а також ще один — над територією Республіки Татарстан.



Раніше ми писали, що 16 квітня в Російській Федерації одна область знову потрапила під обстріл.