З України до Європи з початку війни виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку, переважно нелегально — Politico

Виграти війну проти Росії Україні не вдасться без мобілізації усієї нації. Патріотичний запал, який привів тисячі добровольців до ТЦК на початку повномасштабного вторгнення, зник. А нездатність Заходу надіслати зброю Києву допомагає главі Кремля Володимиру Путіну виграти війну. Про це пише в американському виданні Politico журналіст Джеймі Деттмер.

Автор зазначає, що справа не лише у тому, що в українських військових закінчуються боєприпаси. Затримки з наданням допомоги з боку Заходу означають, що країні критично не вистачає чогось більшого за снаряди. Це бойовий дух, необхідний для перемоги.

«Моральний дух військ похмурий, підірваний безперервними бомбардуваннями, нестачею сучасного озброєння та втратами на полі бою. У містах, розташованих за сотні кілометрів від фронту, зникли натовпи молодих людей, які шикувалися в черги, щоб вступити до армії в перші місяці війни. Сьогодні придатні потенційні призовники ухиляються від призову і натомість проводять свої вечори у нічних клубах. Багато хто взагалі виїхав з країни», — зауважив Джеймі Деттмер.

Після серії репортажів з України та десятків інтерв'ю з політичними лідерами, військовими та рядовими українцями автор пише, що перед ним була «картина країни, яка котиться до катастрофи».

Незважаючи на заяви президента Володимира Зеленського, що Україна намагається знайти спосіб не відступати, військові офіцери у приватних розмовах визнають, що цього літа нові втрати неминучі. Питання лише в тому, наскільки більшими вони будуть. Володимир Путін, мабуть, ще ніколи не був так близьким до своєї мети, йдеться у статті.

«Якщо на третьому році російського вторгнення ситуація не зміниться найближчим часом, українська нація у тому вигляді, в якому вона існує зараз, відійде в минуле», — вважає Деттмер.

Як для війни такого епохального значення, масштаб дій західних лідерів, спрямованих на допомогу Києву у відсічі російським загарбникам, далеко не відповідає їхній різкій риториці. Це розчарування призвело до того, що українці — від солдатів, які копають окопи, до міністрів, які керують країною, — втомилися та роздратовані.

Коли Politico запитало міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, чи вважає він, що Захід залишив Україну воювати зі зв'язаною за спиною рукою, його відповідь після чергового ранкового ракетного удару з боку Росії була чіткою: «Так, вважаю».

Президент Зеленський висловився різкіше, заявивши, що Україна «програє війну», якщо Конгрес США не активізується і не допоможе.

«Без істотних змін у постачанні сучасної західної зброї та фінансуванні Україна не зможе звільнити території, які зараз утримують війська Путіна. Це залишить російському президентові можливість гризти поранену країну протягом наступних місяців чи років. Навіть якщо Росія не зможе знищити Україну, часткова перемога залишить надії Києва на вступ до ЄС та НАТО у підвішеному стані», — пише автор.

Наслідки цього будуть серйозними для всього світу. Путін заявить про перемогу вдома і, підбадьорений слабкостями Заходу, може активізувати свої ширші імперські амбіції за кордоном. Литва, Латвія та Естонія особливо побоюються, що вони будуть наступними в цьому списку.

Наразі найбільш нагальною потребою України є артилерійські боєприпаси — мільйони снарядів. Крім того, Україна заявляє, що їй потрібно щонайменше два десятки зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту військ на передовій та для оборони Харкова, найбільшого міста країни після Києва, який уже кілька тижнів перебуває під жорстоким ракетним та артилерійським обстрілом. Крім того, є побоювання, що Росія може невдовзі реалізувати наземний наступ на Харків.

Українські військові готуються до нових втрат найближчими місяцями, зазначає Politico. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що ситуація на східному фронті України «значно погіршилась останніми днями». Зеленський сказав, що «ми намагаємося знайти якийсь спосіб не відступати». Побоювання щодо крихкості лінії фронту лише посилюються безпрецедентним шквалом російських атак, спрямованих на виведення з ладу електромережі України.

Політичні лідери країни визнали, що суспільний настрій упав, і хоча всі вони намагалися зберігати оптимізм, розчарування Заходом проглядається у кожній розмові, пише Деттмер.

«Дайте нам прокляті Patriot», — закликав головний дипломат України. Кулеба не міг приховати свого роздратування через затримки, а також через умови, пов'язані із застосуванням західних озброєнь — наприклад, не завдавати ударів по російським НПЗ. Міністр закордонних справ України вдячний за всю підтримку, що надійшла від західних союзників за останні два роки. Але попередив, що Україна опинилася у пастці замкнутого кола: озброєння, якого вона потребує, не надається чи затримується; потім західні союзники скаржаться, що Київ відступає, а це зменшує ймовірність подальшої допомоги партнерів.

Politico зазначає, що настрої у вищому військовому керівництві ще похмуріші, ніж у Кулеби. Декілька старших офіцерів, які анонімно поспілкувалися з виданням, окреслили похмурий прогноз потенційного краху лінії фронту цього літа, коли Росія, маючи чисельну перевагу та готовність до величезних втрат, розпочне очікуваний наступ. Що ще гірше, вони висловили особисті побоювання, що рішучість самої України може бути ослаблена, а моральний дух Збройних сил підірваний браком постачання.

Захід не зміг запропонувати те, що потрібно, і це, своєю чергою, підриває волю України робити те, що потрібно. Країна зіткнулася з екзистенційною кризою — Путін буквально хоче стерти її з землі — і водночас, очевидно, що немає достатньої громадської підтримки в Україні для нового призову.

Початковий сплеск патріотичного запалу, коли призовні пункти були переповнені добровольцями, зник. Близько 650 тисяч чоловіків призовного віку залишили Україну, більшість — нелегально.

«Два роки тому потяги, які прямували з України, майже виключно перевозили жінок, дітей та старих людей у пошуках притулку. Цього тижня близько третини пасажирів одного з потягів, котрий вивозив цього кореспондента з країни, були чоловіки призовного віку. Їм якимось чином вдалося отримати дозвіл на виїзд», — пише Деттмер.

Слід визнати, що Україна нічим не відрізняється від сусідніх європейських країн, де, за останніми опитуваннями громадської думки, велика кількість людей відмовилася б від призову, навіть якби їхні країни були під загрозою нападу. Але Україна – країна у стані війни. Таку екзистенційну битву неможливо виграти без мобілізації усієї нації, зазначає Politico.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про мобілізацію .