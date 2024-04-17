Из Украины в Европу с начала войны выехало 650 тысяч мужчин призывного возраста, в основном нелегально — Politico

Выиграть войну против России Украине не удастся без мобилизации всей нации. Патриотический пыл, который привел тысячи добровольцев в ТЦК в начале полномасштабного вторжения, исчез. А неспособность Запада прислать оружие Киеву помогает главе Кремля Владимиру Путину выиграть войну. Об этом пишет в американском издании Politico журналист Джейми Деттмер.

Автор отмечает, что дело не только в том, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы. Задержки с предоставлением помощи со стороны Запада означают, что стране критически не хватает чего-то большего, чем снарядов. Это боевой дух, который необходим для победы.

«Моральный дух войск мрачен, подорванный непрерывными бомбардировками, нехваткой современного вооружения и потерями на поле боя. В городах, расположенных за сотни километров от фронта, исчезли толпы молодых людей, которые выстраивались в очереди, чтобы вступить в армию в первые месяцы войны. Сегодня годные потенциальные призывники уклоняются от призыва и вместо этого проводят свои вечера в ночных клубах. Многие вообще уехали из страны», — заметил Джейми Деттмер.

После серии репортажей из Украины и десятков интервью с политическими лидерами, военными и рядовыми украинцами автор пишет, что перед ним была «картина страны, катящейся к катастрофе».

Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского, что Украина пытается найти способ не отступать, военные офицеры в частных разговорах признают, что этим летом новые потери неизбежны. Вопрос лишь в том, насколько большими они будут. Владимир Путин, пожалуй, еще никогда не был так близко к своей цели, говорится в статье.

«Если на третьем году российского вторжения ситуация не изменится в ближайшее время, украинская нация в том виде, в котором она существует сейчас, отойдет в прошлое», — считает Деттмер.

Как для войны такого эпохального значения, масштаб действий западных лидеров, направленных на помощь Киеву в отпоре российским захватчикам, далеко не соответствует их резкой риторике. Это разочарование привело к тому, что украинцы — от солдат, копающих окопы, до министров, управляющих страной, — устали и раздражены.

Когда Politico спросило министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, считает ли он, что Запад оставил Украину воевать со связанной за спиной рукой, его ответ после очередного утреннего ракетного удара со стороны России был четким: «Да, считаю».

Президент Зеленский высказался более резко, заявив, что Украина «проиграет войну», если Конгресс США не активизируется и не окажет помощь.

«Без существенных изменений в поставках современного западного оружия и финансировании Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживают войска Путина. Это оставит российскому президенту возможность грызть раненую страну в течение следующих месяцев или лет. Даже если Россия не сможет уничтожить Украину, частичная победа оставит надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО в подвешенном состоянии», — пишет автор.

Последствия этого будут серьезными для всего мира. Путин заявит о победе дома и, ободренный слабостями Запада, может активизировать свои более широкие имперские амбиции за рубежом. Литва, Латвия и Эстония особенно опасаются, что они стать следующими в этом списке.

Сейчас наиболее насущной потребностью Украины являются артиллерийские боеприпасы — миллионы снарядов. Кроме того, Украина заявляет, что ей нужно по меньшей мере два десятка зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты войск на передовой и для обороны Харькова, крупнейшего города страны после Киева, который уже несколько недель находится под жестокими ракетным и артиллерийскими обстрелами. Кроме того, есть опасения, что Россия может вскоре реализовать наземное наступление на Харьков.

Украинские военные готовятся к новым потерям в ближайшие месяцы, отмечает Politico. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что ситуация на восточном фронте Украины «значительно ухудшилась в последние дни». Зеленский сказал, что «мы пытаемся найти какой-то способ не отступать». Опасения относительно хрупкости линии фронта лишь усиливаются беспрецедентным шквалом российских атак, направленных на то, чтобы вывести из строя электросети Украины.

Политические лидеры страны признали, что общественное настроение упало, и хотя все они пытались сохранять оптимизм, разочарование Западом просматривается в каждом разговоре, пишет Деттмер.

«Дайте нам проклятые Patriot», — призвал главный дипломат Украины. Кулеба не мог скрыть своего раздражения из-за задержек, а также из-за условий, связанных с применением западных вооружений — например, не наносить удары по российским НПЗ. Министр иностранных дел Украины благодарен за всю поддержку, которая поступила от западных союзников за последние два года. Но предупредил, что Украина оказалась в ловушке замкнутого круга: вооружение, в котором она нуждается, не предоставляется или задерживается; затем западные союзники жалуются, что Киев отступает, а это уменьшает вероятность дальнейшей помощи партнеров.

Politico отмечает, что настроения в высшем военном руководстве еще более мрачные, чем у Кулебы. Несколько старших офицеров, которые анонимно пообщались с изданием, обрисовали мрачный прогноз потенциального краха линии фронта этим летом, когда Россия, имея численное преимущество и готовность к огромным потерям, начнет свое ожидаемое наступление. Что еще хуже, они выразили личные опасения, что решимость самой Украины может быть ослаблена, а моральный дух Вооруженных сил подорван отчаянной нехваткой снабжения.

Запад не смог предложить то, что нужно, и это, в свою очередь, подрывает волю Украины делать то, что нужно. Страна столкнулась с экзистенциальным кризисом — Путин буквально хочет стереть ее с лица земли — и в то же время, очевидно, что нет достаточной общественной поддержки в Украине для нового призыва.

Начальный всплеск патриотического пыла, когда призывные пункты были переполнены добровольцами, исчез. Около 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину, большинство — нелегально.

«Два года назад поезда, следовавшие из Украины, почти исключительно перевозили женщин, детей и стариков в поисках убежища. На этой неделе около трети пассажиров одного из поездов, вывозившего этого корреспондента из страны, были мужчины призывного возраста. Им каким-то образом удалось получить разрешение на выезд», — пишет Деттмер.

Следует признать, что Украина ничем не отличается от соседних европейских стран, где, согласно последним опросам общественного мнения, большое количество людей отказалось бы от призыва, даже если бы их страны были под угрозой нападения. Но Украина — страна в состоянии войны. Такую экзистенциальную битву невозможно выиграть без мобилизации всей нации, отмечает Politico.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации.