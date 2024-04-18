Сили ППО збили усі ударні дрони-камікадзе над Україною — Олещук

ППО збило всі БПЛА над Україною. Фото: Микола Олещук

Сьогодні вночі, 18 квітня, російська армія обстріляла Україну за допомогою ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі. Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти18 квітня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» з районів Приморсько-Охтарськ — РФ і мису Чауда — окупований Крим», — зазначив він.



За інформацією Олещука, всі 13 «шахедів» збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Раніше ми писали, що вночі Україна атакувала територію РФ із застосуванням ракет «Точка-У», РСЗВ «Вампір», БПЛА та повітряних куль.