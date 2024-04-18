Силы ПВО сбили все ударные дроны-камикадзе над Украиной — Олещук

ПВО сбила все БПЛА над Украиной. Фото: Николай Олещук

Сегодня ночью, 18 апреля, российская армия обстреляла Украину с помощью ударных дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 18 апреля 2024 года противник атаковал 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск – РФ и мыса Чауда – оккупированный Крым», — отметил он.



По информации Олещука, все 13 «шахедов» сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Ранее мы писали, что ночью Украина атаковала территорию РФ с применением ракет «Точка-У», РСЗО «Вампир», БПЛА и воздушных шаров.