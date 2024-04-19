У Луганську українською ракетою вбито російського комбрига

У Росії поховали вбитого в окупованому Луганську командира бригади. Фото: ura.ru

В окупованому Луганську під час ракетного удару по штабу російських окупантів 13 квітня загинув полковник РФ Павло Кропотов. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним «Штірліц».

«Успішно демобілізовано командира 59-ї гвардійської бригади зв'язку полковника Кропотова Павла 13 квітня 2024 року в результаті удару по штабу в Луганську», — розповів Штефан.



Російські ЗМІ повідомляють, що похорон російського комбрига відбувався в Єкатеринбурзі в РФ.

«У Єкатеринбурзі попрощалися з командиром військової частини 28331, гвардії полковником Павлом Кропотовим, який загинув у Луганську під обстрілом британських ракет. Проводити його в останню путь прийшли близько 200 людей», — йдеться у повідомленні.

Кропотову було 45 років, він здобув освіту в Томському вищому військовому командному училищі зв'язку, потім у Новочеркаському училищі зв'язку. Спочатку служив на Далекому Сході, де з лейтенанта дослужився до підполковника. Потім служив у 106-й бригаді у Юрзі (Кемеровська область). У 2015-2016 роках брав участь у воєнній операції Росії у Сирії. По поверненні звідти перевівся у військову частину під Єкатеринбургом.

Повідомляється, що полковник уже неодноразово потрапляв під обстріл в Україні. Рік тому його вибуховою хвилею викинуло з другого поверху, він зазнав поранення ноги, через що кульгав, а загинув полковник «на бойовому посту».

Нагадаємо, 13 квітня повідомлялося, що Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" збройних сил РФ в окупованому Луганську.