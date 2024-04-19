В Луганске украинской ракетой убит российский комбриг

В России похоронили убитого в оккупированном Луганске командира бригады. Фото: ura.ru

В оккупированном Луганске во время ракетного удара по штабу российских оккупантов 13 апреля погиб полковник РФ Павел Кропотов. Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».



«Успешно демобилизован командир 59-й гвардейской бригады связи полковник Кропотов Павел, 13 апреля 2024 года в результате удара по штабу в Луганске», — рассказал Штефан.



Российские СМИ сообщают, что похороны российского комбрига проходили в Екатеринбурге в РФ.



«В Екатеринбурге попрощались с командиром воинской части 28331, гвардии полковником Павлом Кропотовым, который погиб в Луганске под обстрелом британских ракет. Проводить его в последний путь пришли около 200 человек», — говорится в сообщении.

Оккупанту было 45 лет, он получил образование в Томском высшем военном командном училище связи, затем в Новочеркасском училище связи. Сначала служил на Дальнем Востоке, где из лейтенанта дослужился до подполковника. Затем Кропотов служил в 106-й бригаде в Юрге (Кемеровская область). В 2015-2016 годах участвовал в военной операции России в Сирии. Вернувшись оттуда, он перевелся в воинскую часть под Екатеринбургом.

Сообщается, что полковник уже неоднократно попадал под обстрелы в Украине. Год назад его взрывной волной выбросило со второго этажа, он получил ранение ноги и после этого начал хромать, а погиб «на боевом посту».

Напомним, 13 апреля сообщалось, что Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск «Центр» вооруженных сил РФ в оккупированном Луганске.