У Міноборони РФ заявили про захоплення села Богданівка під Часовим Яром

Росіяни окупували Богданівку. Фото: DeepState

Сьогодні, 21 квітня, у РФ поширили інформацію, що російські війська окупували село Богданівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Підрозділи "Південного" угруповання військ остаточно звільнили населений пункт Богданівка Донецької Народної Республіки», — йдеться у повідомленні.



Наразі українська влада ніяк не прокоментувала цю ситуацію.



На карті DeepState практично уся територія Богданівки вже понад тиждень позначена як окупована російськими військами.





Раніше ми писали, що російські війська кілька місяців намагаються захопити Часів Яр, проте Сили оборони України контролюють ситуацію, у самому місті росіян немає.