В Минобороны РФ заявили о захвате села Богдановка под Часов Яром

Россияне оккупировали Богдановку. Фото: DeepState

Сегодня, 21 апреля, в РФ появилась информация, что российские войска оккупировали село Богдановка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.



Пока украинские власти никак не прокомментировали эту ситуацию.



В свою очередь, на карте DeepState практически вся территория Богдановки уже более недели была отмечена как оккупированная российскими солдатами.









Ранее мы писали, что российские войска несколько месяцев пытаются захватить Часов Яр, однако Силы обороны контролируют ситуацию, кроме того, в самом городе россиян нет.