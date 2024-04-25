У Краматорську держаудитслужба виявила порушення під час проведення тендера щодо відновлення будинку

У Краматорську на Донеччині відбувається реконструкція житлового будинку на вул. Ярослава Мудрого, 44, який постраждав через атаки армії РФ. Проте державна аудиторська служба заявила про порушення під час відбору переможця тендера. Про це повідомляє видання «Новини Краматорського району».



Зазначається, що управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради на початку поточного року оголосило тендер щодо реконструкції пошкодженого житлового будинку на вул. Я. Мудрого, 44 у Краматорську. Сума тендера склала 45 млн 917 тис. 391 грн, а термін виконання робіт або послуг – до 31 грудня 2025 року.



Переможцем тендера стало ТОВ «Монтажно-будівельна компанія СДМК». Її керівником є Михайло Михайлович Ганусей, який близько року тому був керівником ПП «УК «ДОБРОБУТ-КРАМАТОРСЬК», зареєстрованого 19 жовтня 2021 року за адресою в Краматорську. Статутний капітал ТОВ «МБК СДМК» складає 1 000,00 грн, і ця компанія зареєстрована понад 11 років тому. Вид її діяльності охоплює широкий спектр – від штукатурних робіт до спеціалізованих будівельних послуг», — йдеться у повідомленні.



«Державна аудиторська служба виявила порушення у тому, що не було проведено відхилення тендерних пропозицій, які мали бути відхилені відповідно до законодавства. Також було порушено закон про скасування замовником закупівлі. Це призвело до неможливості виправлення виявлених порушень у сфері публічних закупівель та виконання зобов'язань Держаудитслужби щодо моніторингу закупівлі», — йдеться у повідомленні.



Своєю чергою, Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради визнало недійсним ТОВ «МБК СДМК» переможцем у процедурі закупівлі та скасувало торги. Усі виявлені порушення усунули.



Раніше ми писали, що господарським судом Донецької області відкрито провадження за позовом Слов'янської окружної прокуратури про визнання недійсними рішення щодо проведення публічних закупівель та договору на виконання будівельних робіт вартістю близько 500 млн гривень.