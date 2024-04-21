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Головне за день: З Донецької області потрібно евакуювати 70 тисяч людей. Захоплення Богданівки

21 квітня 2024, 23:12

Головне за день: З Донецької області потрібно евакуювати 70 тисяч людей. Захоплення Богданівки

Суспільство

 Влада Донецької області продовжує спроби евакуювати близько 70 тисяч мирних жителів, у тому числі 2 тисячі дітей, які залишаються жити біля лінії фронту.

Частину шкіл у Запоріжжі переклали на змішаний формат навчання. Майже півсотні укриттів у навчальних закладах було переобладнано під проведення занять. Тепер діти сидять за партами, як у довоєнні часи. Але не всі батьки ризикнули відправити дітей навчатися у підвалах за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Уроки проводять під землею, частина дітей знову повернулися до шкіл, решта займаються так само — вдома біля комп'ютерів. Як відбувається навчання за умов війни?

Бойові дії

 ЗСУ завдали удару по кораблю «Комуна» зі складу Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. За словами спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, характер пошкоджень верифікується, але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатний.

Окупаційні війська РФ вдарили балістикою по Одеській області. Головна мета – портова інфраструктура. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з будинків впала стеля, також у приватному дворі сталося загоряння сіна. Постраждали чотири особи.

У Міноборони РФ заявили про захоплення села Богданівка на Донеччині. Поки що українська сторона ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Російські війська кілька місяців намагаються захопити Часів Яр, проте Сили оборони контролюють ситуацію, крім того, у самому місті росіян немає, повідомив речник ОК «Хортиця» Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

Військовий аналітик BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке заявив, що в України не залишилося засобів протиповітряної оборони під Часовим Яром Донецької області.

У Бахмуті Донецької області 16 квітня ЗСУ знищили новий командний пункт (КП) РФ. Внаслідок атаки загинули 8 офіцерів 331-го парашутно-десантного полку. Удару було завдано двома ракетами, випущеними з РСЗВ «HIMARS». Серед загиблих, зокрема, начальник розвідки, начальник артилерії полку, начальник зв'язку полку та старший помічник начальник штабу полку. Точна кількість поранених невідома.

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