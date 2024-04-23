Поліцейський екіпаж «Білі янголи» під час евакуації пораненого потрапив під потужний обстріл

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» продовжує вивозити жителів Донецької області до безпечніших регіонів України. Так, минулого тижня під час чергової евакуації потерпілого з селища Очеретине, екіпаж потрапив під потужну атаку окупаційних військ РФ. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Зазначається, що окупанти прицільно вдарили по житловому сектору, де поліцейські допомагали пораненому чоловікові сісти в автомобіль. На виїзді з селища росіяни знову атакували екіпаж — снаряди вибухнули за 70 метрів.



Поліцейським вдалося вирватися та допомогти постраждалому.



«Я трьох поховав за тиждень. Вчора сусіда. Прилетіло в будинок, засипало цеглою. Жінку витягнули, а чоловіка — ні. За будинком поховав, бо на кладовище не дійдеш», — розповів поранений.



Раніше ми писали, що 23 квітня російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області.