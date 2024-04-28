За добу окупанти 5 разів обстріляли населені пункти Донецької області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби атакували три райони Донецької області: Покровський, Краматорський і Бахмутський. Через удари окупантів є постраждалі та пошкоджені будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ситуація в регіоні зараз така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді 2 людини поранені в Красногорівці, обстріляні Катеринівка і Костянтинівка. Під вогнем – околиці Гродівської громади.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка, Зарічне і Озерне, у Костянтинівській громаді — Ступочки, Предтечине, Маркове, Червоне і Миколаївка.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що внаслідок атак Донечини двоє цивільних дістали поранення.