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Скандал з шелтером на Закарпатті вирішено: відомо, де облаштувалися жителі Покровського району

29 квітня 2024, 18:25

Скандал з шелтером на Закарпатті вирішено: відомо, де облаштувалися жителі Покровського району

Конфлікт між Нересницькою громадою на Закарпатті та благодійним фондом «Схід SOS» вичерпаний. Наразі жителі Покровського району проживають на Закарпатті, а для літніх людей знайшли прихисток у різних регіонах України. Про це повідомляє «Новинам Донбасу» координатор напрямку відбудови БФ «Схід SOS» Євген Голованевський.

«Він (конфлікт – ред.) вирішений, там дійсно заселилися люди з Покровського району. Також нам надали місця, щоб заселити літніх людей», — наголосив Голованевський.

За його словами, літніх людей розмістили в різних куточках України.

Крім того, Голованевський прийом, що завдяки розголосу українських ЗМІ та роботі Мінінтеграції ця історія має позитивний фінал.

У березні цього року вибухнув скандал. Жителям Донеччини вдалося знайти прихисток на Закарпатті в притулку, який відремонтував благодійний фонд «Схід SOS». Однак після відновлення будівлі місцева влада заблокувала евакуацію.

Тоді «Новини Донбасу» звернулися до координатора благодійного фонду, який це питання тривалий час не вирішував, проте невдовзі було подане компромісне рішення: використати це приміщення для переселення дітей з Донеччини, які мають певні вади. Однак за умови, що діти будуть забезпечені проживанням не Закарпатською, а Покровською громадою Донецької області. Це рішення було погоджене.   

0800 332 614 – гаряча лінія благодійного фонду «Схід SOS».

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