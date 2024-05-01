Дрони атакували чотири регіони Росії

У Російській Федерації сьогодні, 1 травня, лунали вибухи. Відомо, що країну атакували безпілотники у кількох регіонах. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Протягом минулої ночі припинено чергові спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що сили ППО нібито знищили 6 українських безпілотних літальних апаратів, зокрема, три над територією Воронезької області, один над територією Рязанської області, один над територією Бєлгородської області та один над територією Курської області.



Раніше ми писали, що вночі дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Там почалася пожежа.