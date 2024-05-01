Дроны атаковали четыре региона России

В Российской Федерации сегодня, 1 мая, гремели взрывы. Известно, что страну атаковали беспилотники в нескольких регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что силы ПВО якобы уничтожили 6 украинских беспилотных летательных аппарата, в частности, три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.



Ранее мы писали, что ночью дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар.