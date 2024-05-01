Три райони Донеччини зазнали обстрілів армії РФ: пошкоджено будинки, є жертви

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія сім разів обстріляла населені пункти Донецької області. Під вогонь потрапили три райони, внаслідок атак пошкоджено будинки, є жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. У Гострому Курахівської громади пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Новоолександрівці Гродівської громади загинула людина





Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади 1 людина загинула. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.





Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка та промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 30 квітня вдарила по населених пунктах Донецької області. Стало відомо, що двоє цивільних було вбито від рук окупантів.