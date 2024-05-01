Три района Донетчины подверглись обстрелам армии РФ: повреждены дома, есть жертвы

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российская армия семь раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Под огонь попали три района, в результате атак повреждены дома, есть жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка. В Остром Кураховской громады поврежден дом и админздание. В Новоалександровке Гродовской громаде погиб человек.





Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны и Ямполевка. В Калинове Ильиновской громады один человек погиб. Под огнем окрестности Константиновской громаде.





Бахмутский район. В Щербиновке Торецкой громаде повреждено админздание. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 30 апреля ударили по населенным пунктам Донецкой области. Стало известно, что двое гражданских были убиты от рук оккупантов.