Одна людина загинула та двоє постраждали під час обстрілу села Новогродівської громади

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Село Калинове Новогродівської громади Донецької області вкотре потрапило під атаку росіян сьогодні, 1 травня. Відомо про жертву та постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«1 людина загинула та 2 поранені внаслідок обстрілу села Калинове Новогродівської громади», — написав він.



За словами глави регіону, Калинове другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів, напередодні там теж загинула одна людина.



Філашкін закликав жителів Донеччини евакуюватися в безпечніші місця.



Раніше ми писали, що за добу російська армія сім разів обстріляла населені пункти Донецької області. Під вогонь потрапили три райони, внаслідок атак пошкоджено будинки, є жертви.