У захопленому Маріуполі пролунали вибухи

Сьогодні вдень в окупованому Маріуполі лунали вибухи. Про це у місцевих пабликах пишуть місятни, – повідомляє Тelegram-канал «Маріуполь зараз».

На цей час немає подробиць події.

«Місцеві пишуть, що в магазинах люди падали на підлогу, стали закривати дітей собою, такої сили були вибухи. Будинки здригалися в усіх районах», — зазначили на каналі.

«Окупанти, як завжди, пишуть про ППО і що «літак перейшов на надзвук», – повідомляє «Маріуполь зараз».

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти запустили тестовий потяг із порту до міста.