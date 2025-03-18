У Краматорську та Слов'янську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт» у промзону, поранених та відключення світла

Вибух у Краматорську. Фото: кадр із відео

Увечері 18 березня у містах Краматорськ та Слов'янськ Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві жителі.



У Слов'янську, як стверджують жителі, частина міста залишилася без світла і є поранені люди.



За даними кореспондента «Новин Донбасу», у Краматорську «приліт» у промислову зону.

Нагадаємо, що 18 березня президент США Дональд Трамп та глава Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої останній пообіцяв припинити атаки на енергетику та інфраструктуру України та нібито віддав відповідний наказ російським військовим.