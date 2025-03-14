В окупованому Маріуполі росіяни забирають пальне з автобусів

В окупованому Маріуполі російська влада вилучає дизельне пальне з громадського транспорту. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За даними активістів руху «Жовта Стрічка», маршрутки та комунальні автобуси в місті заправляють лише на 20-30%, а решту пального спрямовують на військові потреби.



Через це водії скаржаться на брак пального, а частина транспорту не виходить на маршрути.

Раніше в тимчасово окупованому Маріуполі знову спостерігалися проблеми з водопостачанням.