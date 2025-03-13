«ДНР» стверджує, що затримала угруповання, яке підірвало авто «поліцейського» у Маріуполі

Слідчий комітет Росії звинувачує сімох жителів окупованої Донеччини в участі в «терористичній спільноті» та скоєнні низки тяжких злочинів.



«Слідство» угруповання «ДНР» стверджує, що група людей нібито створена співробітниками зовнішньої розвідки України для атак на представників російських «силових структур».



Слідчий комітет РФ показав кадри допиту одного із затриманих. На відео — юнак, на вигляд не старше 20 років.



Стверджується, що обвинувачені в окупованому Маріуполі підклали вибухові пристрої під автомобілі жертв та активували їх дистанційно. Внаслідок цього постраждав «начальник міського управління МВС ДНР», а також були пошкоджені автомобілі підрозділу «Каскад».



Крім того, «слідство» стверджує, що обвинувачені стежили за заступником командира військової частини 75387 у Краснодарському краї та його сім'єю, плануючи аналогічний підрив автомобіля.



Наразі затриманих судитимуть.



Як повідомлялося, у ніч проти 28 лютого 2025 року в Приморському районі окупованого Маріуполя члени опору підірвали автомобіль співробітника ФСБ. Варто зазначити, що затриманих звинувачують у «терактах», скоєних у період із лютого 2022 по січень 2023 року.