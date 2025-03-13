На окупованій Луганщині впровадили пропагандистську програму у дитсадках: в ОВА розповіли, що відомо

На Луганщині російські загарбники заздалегідь готують дітей до пропагандистської програми «Луганський характер». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Він нагадав, що її реалізують у школах, де дітей за віком поділили на «вереснят», «піонерів» та «трудівників».



«Але цього росіянам виявилося мало. Тому вони впровадили у двох дитсадках пілотний проєкт «Орлята-дошкільнята». Російська пропаганда працюватиме з малих років. Дітей привчатимуть до праці, знайомитимуть із кілька разів переписаною за останні роки історією Росії та виявлятимуть в них активну громадянську позицію», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині росіяни відмивають мільярди рублів на «відновленні» міста, яке не постраждало від війни.